鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-07 16:15

LED 廠富采 (3714-TW) 今 (7) 日召開法說會並同步公告第三季財報，合併營收 56 億元，較第二季下降 2.4%，較去年同期衰退 16%。受總體經濟及關稅不確定性影響，客戶態度保守導致旺季不旺，稅後虧損 6.1 億元，每股虧損 0.83 元，虧損較上季擴大。

富采Q3虧損放大 EPS-0.83元 客戶態度保守旺季不旺。(圖：shutterstock)

在感測事業方面，富采光電總經理唐修穆指出，第四季營收受傳統淡季影響將較第三季呈雙位數下滑，但較去年同期呈雙位數成長。全年因智慧穿戴產品使用晶片顆數增加及新應用帶動，營收仍較去年呈個位數成長。

唐修穆提到，富采正積極發展面射型雷射 VCSEL 及短波長紅外線 IR 產品，應用於工業自動化及智慧穿戴等領域，預期可挹注明年營收。

特殊照明事業部分，受植物照明進入淡季及市場競爭加劇影響，第四季營收較上季及去年同期均呈雙位數衰退，富采除持續拓展高功率照明應用外，紫外光 UVC 與 UVA 產品已導入多家客戶，預期明年營收將有明顯成長；顯示看板方面，第四季營收較上季持平或微幅下滑，全年受匯率影響較去年微幅下滑。

車用部分，雖然大陸及國際車廠市場不明朗，但過去專案逐步發酵。上游 LED 受惠韓系客戶帶動車內氛圍燈與車外訊號燈需求成長，下游背光模組與車外顯示模組即將量產交貨，第四季預期接近雙位數成長；

因應客戶需求，富采擴大明年產線，第一季將完成第二階段擴展。台灣車外顯示產線上月通過客戶驗證，明年第一季將交付樣品，預計 2027 年可貢獻營收。

在先進顯示技術方面，唐修穆透露，Micro LED 多項產品已於第四季開始逐步進入試量產階段，產能積極準備明年正式放量需求，富采預期 Micro LED 從明年開始將對營收有顯著貢獻。