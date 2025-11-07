營收速報 - 國喬(1312)10月營收22.78億元年增率高達117.8％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為182.61億元，累計年增率33.58%。
最新價為10.35元，近5日股價上漲0.49%，相關塑膠工業下跌-1.81%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1022 張
- 外資買賣超：+1435 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-413 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|22.78億
|118%
|8%
|25/9
|21.11億
|76%
|68%
|25/8
|12.58億
|-16%
|-16%
|25/7
|14.97億
|-7%
|17%
|25/6
|12.80億
|-21%
|-15%
|25/5
|15.06億
|-14%
|-43%
國喬(1312-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為石油化工原料製造業。合成樹脂及塑膠製造業。國際貿易業(除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- PCB鑽針供需吃緊 尖點1-9月稅後賺2.4億元EPS達1.69元
- 創見⊕、愛普、世芯-ky、聯鈞、6xx8？『神奇寶貝』歡迎共襄盛舉
- 南僑將與米哥烘焙坊深入合資與合作 進一步跨足烘焙食品通路
- 【量大強漲股整理】台股震盪回檔，下一波看誰表現？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇