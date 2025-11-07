鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-07 15:50

‌



「欠銀行 100 美元是你的問題，欠銀行 100 萬美元就是銀行的問題」是一句曾警示 2008 年金融危機的老話，如今正因 AI 領域的巨額融資需求而重新被提到。

AI已經大到不能倒？美媒：OpenAI財務長一場活動上的表態給出大白話（圖：Shutterstock）

近日，OpenAI 財務長 Sarah Friar 在《華爾街日報》Tech Live 活動上的表態，引發市場對 AI 債務風險的警覺。她透露，支持科技公司 AI 基礎設施需要數兆美元融資，甚至設想政府背書支持或擔保，確保企業能建成所需要的算力。

‌



《巴隆周刊》報導，Friar 的言論令投資者不安，OpenAI 已承諾約 1.5 兆美元支出，但其年收入僅 130 億美元。作為全球估值最高的新創公司，甚至可能在 2026 年上市，OpenAI 資金壓力本就敏感。

更令人擔憂的是，市場對關聯方的連鎖反應已顯現。由於跟 OpenAI 深度綁定，甲骨文的五年期債券信用違約掉期（CDS）價格上月飆升至 2023 年最高水位，一個月就上漲近 50%。

儘管甲骨文上月初剛透過 180 億美元債券融資，認購需求達 880 億美元，但私人信貸市場裂痕正蔓延至固定收益領域。

報導指出，科技業的債務風險正在累積。全球科技垃圾債發行量逼近 2020 年歷史高點，企業與機構整體債務規模恐在今年底突破 6 兆美元。部分科技公司透過特殊目的載體 (SPV) 等複雜結構隱藏債務，加上 AI 超算企業持續膨脹的資本支出，風險暗流湧動。

不過，Friar 隨後在 LinkedIn 上澄清指「負責到底」一詞「混淆要點」，強調美國技術領先仰賴公私合作，而非政府直接擔保。

但事實上，納稅人早已間接承擔成本。今年 7 月上路的《大而美法案》的稅收減免讓 AI 投資吸引力激增，政府對晶片產業的支持更是經濟議程核心。從輝達、微軟到亞馬遜，AI 巨頭與 OpenAI 形成緊密利益網路，像是亞馬遜 AWS 與 OpenAI 的 380 億美元合約，直接推高亞馬遜的市值 1050 億美元。