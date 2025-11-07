AI已經大到不能倒？美媒：OpenAI財務長一場活動上的表態給出大白話
「欠銀行 100 美元是你的問題，欠銀行 100 萬美元就是銀行的問題」是一句曾警示 2008 年金融危機的老話，如今正因 AI 領域的巨額融資需求而重新被提到。
近日，OpenAI 財務長 Sarah Friar 在《華爾街日報》Tech Live 活動上的表態，引發市場對 AI 債務風險的警覺。她透露，支持科技公司 AI 基礎設施需要數兆美元融資，甚至設想政府背書支持或擔保，確保企業能建成所需要的算力。
《巴隆周刊》報導，Friar 的言論令投資者不安，OpenAI 已承諾約 1.5 兆美元支出，但其年收入僅 130 億美元。作為全球估值最高的新創公司，甚至可能在 2026 年上市，OpenAI 資金壓力本就敏感。
更令人擔憂的是，市場對關聯方的連鎖反應已顯現。由於跟 OpenAI 深度綁定，甲骨文的五年期債券信用違約掉期（CDS）價格上月飆升至 2023 年最高水位，一個月就上漲近 50%。
儘管甲骨文上月初剛透過 180 億美元債券融資，認購需求達 880 億美元，但私人信貸市場裂痕正蔓延至固定收益領域。
報導指出，科技業的債務風險正在累積。全球科技垃圾債發行量逼近 2020 年歷史高點，企業與機構整體債務規模恐在今年底突破 6 兆美元。部分科技公司透過特殊目的載體 (SPV) 等複雜結構隱藏債務，加上 AI 超算企業持續膨脹的資本支出，風險暗流湧動。
不過，Friar 隨後在 LinkedIn 上澄清指「負責到底」一詞「混淆要點」，強調美國技術領先仰賴公私合作，而非政府直接擔保。
但事實上，納稅人早已間接承擔成本。今年 7 月上路的《大而美法案》的稅收減免讓 AI 投資吸引力激增，政府對晶片產業的支持更是經濟議程核心。從輝達、微軟到亞馬遜，AI 巨頭與 OpenAI 形成緊密利益網路，像是亞馬遜 AWS 與 OpenAI 的 380 億美元合約，直接推高亞馬遜的市值 1050 億美元。
AI 領域的資本狂熱已成美國經濟引擎，數千億美元的資本支出拉動成長，助漲股市創新高，但風險在於若 OpenAI 等企業無法兌現算力與能源承諾，其外溢效應將波及整個生態鏈。當 AI「欠下」的債務規模夠大，終將從企業問題演變為所有人的麻煩。
