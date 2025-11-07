鉅亨網新聞中心 2025-11-07 15:47

華為向全球發布 Mate 系列最新成員：華為 Mate 70 Air。這款手機憑藉僅 6.6mm 的驚人厚度，一舉成為 Mate 系列史上最薄的直板手機，並以「不止於薄」的核心理念，重新定義了超薄旗艦的標準。新機起售價為 4199 元 (人民幣，下同)，與同系列 Mate 70 標準版相比，便宜了近 1300 元，性價比優勢顯著。

性價比神機！華為Mate 70 Air不僅6.6mm超薄 還塞進6500mAh巨電。(圖截自華為官網)

Mate 70 Air 採用一體成型超薄架構，將輕薄設計推向極致。值得一提的是，在如此纖薄的機身內，華為巧妙地置入了一塊 6500mAh 的超薄高矽大電池，打破了超薄手機在續航上的傳統認知。相比上一代旗艦 Mate 70，電池容量提升了 23%，為用戶提供了持久的電力保障。

新機配備 7 吋華為臨境大螢幕，解析度高達 2760×1320，支援 120Hz 自適應更新率和高達 4000 尼特的動態峰值亮度，即使在強光下也能保持清晰的視覺體驗。螢幕同時覆蓋了耐摔能力提升 10 倍的崑崙玻璃，並支援 IP68/IP69 等級防塵抗水。

Mate 70 Air 搭載 麒麟 9020 系列晶片 (依配置分為 9020B 和 9020A)，效能較上一代有所提升，為流暢的 HarmonyOS 5.1 體驗奠定基礎。

影像系統方面，該機採用後置 紅楓四攝影像系統，主攝為 5000 萬像素 1/1.3 吋超感光大底，支援 OIS 光學防手震，確保在不同環境下都能拍出優秀的相片。

此外，Mate 70 Air 全系列支援 北斗衛星圖片訊息 功能。用戶即使在沒有地面網路訊號的極端環境下，也能透過衛星發送訊息和圖片，為戶外探險或緊急情況提供了重要的安全保障。

創新與性價比並存 重塑中高端市場格局

Mate 70 Air 在邊框設計上採用了高分子與金屬複合材料一體成型製程，實現了「無斷點邊框」的視覺效果，並有效控制了機身重量，使其維持在 208 公克。華為官方表示，採用複合材料是為了在追求超薄和輕量化的同時，保持結構強度，並將產品價格控制在極具競爭力的水平。

Mate 70 Air 具體售價如下：

12GB+256GB 版本：4199 元

12GB+512GB 版本：4699 元

16GB+256GB 版本：4699 元

16GB+512GB 版本：5199 元

與同系列 Mate 70 標準版相比，Mate 70 Air 起步價便宜了近 1300 元，性價比優勢顯著，有望吸引大量追求實用體驗、重視續航和鴻蒙生態的消費者。