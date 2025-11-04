鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-04 10:13

據《藍鯨新聞》周二（4 日）報導，華為終端 BG 董事長余承東在內部全員信中確認，搭載鴻蒙 5 的終端設備數量已突破 2,300 萬，象徵該系統正式邁過最關鍵生死線。

華為余承東內部信曝光，稱三分天下鴻蒙有其一。（圖：Shutterstock）

與此同時，鴻蒙 6 也展現出強勁升級勢頭。華為內部數據顯示，該系統發布 24 小時內升級用戶突破 300 萬，刷新歷代鴻蒙系統升級速度紀錄。

公開數據進一步顯示，鴻蒙已成為全球增長最快的作業系統之一。從 1,000 萬到 2,000 萬裝置啟動，僅用時兩個月；截至 2025 年第二季，其在中國智慧手機作業系統市場的份額已達 17%，位居中國第二。

此次內部信中，余承東不僅復盤了生態建設中的攻堅歷程，更首次系統闡釋了 10 月 9 日華為終端 BG 提出的 「開放利他、體驗至上、長期主義」 生態文化導向，將其定位為過去兩年實踐沈澱的核心共識。

值得注意的是，余承東在信中既喊出了「操作系統三分天下有鴻蒙其一」的發展雄心，也直面了生態完善過程中的現實挑戰——他明確指出，儘管主流應用已完成適配，但中長尾應用的覆蓋不足、部分功能細節仍需打磨，仍是當前鴻蒙生態建設亟待突破的關鍵課題。

以下是余承東內部信全文：

各位同事，

大家好！10 月 22 日，搭載鴻蒙 5 的終端設備數量正式突破了 2,300 萬，這意味著我們邁過了最關鍵的生死線，生態正循環的飛輪開始穩健地轉動起來。但鴻蒙要想活得好，還有很多困難要克服，很多工作要去做。

回想這一路，生態遇到的困難遠超想象。鴻蒙生態建設之路誰也不知道應該先邁左腳還是右腳，但局勢不等人，在各兄弟部門的支持下，大家勇敢地邁出了第一步：有人主動請纓扎進一線，使盡渾身解數和夥伴建聯；有人積極聽取聲音，搭建工具打磨文檔，就想讓開發者少走彎路；有人在開發現場身兼數職，爭取應用上架快一點、再快一點；有人報名爭當第一批 「養成系體驗官」；有人一邊安撫消費者，一邊不遺餘力地熱情推廣鴻蒙...... 感謝各兄弟部門的合力共建，你們的全力支持是「鴻蒙速度」闊步向前的底氣；感謝全體同事的包容理解，你們的每一份信任是「鴻蒙成長」最強的後盾！

經過這兩年的作戰我們愈發清楚：生態要想走得遠、夥伴真心實意跟我們一起走，必須快速轉變思維。10 月 9 日，我們發布了《華為終端 BG 通知【2025】030 號：關於踐行生態文化導向的通知》，正式提出「開放利他、體驗至上、長期主義」的終端 BG 生態文化導向。這十二個字不是憑空提出來的口號，而是過去兩年兄弟姐妹們摸爬滾打，從無數實踐中提煉出的「心裡話」。希望大家以更謙卑的心態，站在夥伴和開發者的角度，建立真正的生態思維，結合本職工作想一想：如何踐行「開放利他」、「體驗至上」、「長期主義」？

鴻蒙不僅是做出來的，更是用出來的！鴻蒙 6 一經發布 24 小時升級 300 萬，升級速度創歷史新高！AI 一鍵成片、親情防詐、互動好玩主題、碰一碰分享等好評如潮，Remy 等應用使用火爆。在生態夥伴們的支持下，主流應用的小功能不斷完善，中長尾應用加速衝刺，鴻蒙日日新，越用越好用！衷心期望各位同事積極升級體驗鴻蒙 6，大家多提意見，讓鴻蒙更快邁上「好用」的新台階！

2,300 萬還僅僅是起步，下一步就是儘快實現 4,000 萬、6,000 萬、上億用戶覆蓋，三分天下有其一！我們一定要不忘初心，聚焦消費者體驗，深耕開發者生態，真正踐行好生態文化。我們更要有信心，團結在一起做偉大的事業，每人搬一塊磚，砌起來就是鴻蒙生態的「萬里長城」！待到山花爛漫時，舉杯痛飲慶功酒！

余承東