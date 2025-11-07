鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-07 10:24

東森集團 AI 轉型逐漸見開花結果，旗下東森購物今年 10 月單月營業利益達 1.64 億元，營業利益率衝上 14.5%，累計前 10 月營業利益達 16 億元，營業利益率維持 13%，每股純益 (EPS) 已達 10 元，東森集團看好，全年營業利益目標 20 億元可望順利達成，全年 EPS 預估將衝上 13.8 元。

東森購物前10月已賺1股本 集團獲利漸入佳境。

東森購物近年積極拓展新事業，包括商場經營和高端美容品牌 REGAL，儘管商場事業雖仍處轉型期，累計虧損約 3 億元多，但已新增 15 萬名會員，為 AI 和大數據應用奠定關鍵基礎。

而高端美妝直營品牌 REGAL 在連續 5 年虧損後，去年已達損益平衡，今年預計貢獻獲利 9000 萬元，東森購物並預估明年營業獲利將突破 24 億元。

東森集團表示，相關新事業虧損均已納入營業利益中計算，非隱性虧損，新事業投資屬長期策略布局，預計 5 年內均可達損益平衡。

東森購物則提到，自 AI 導入以來，今年在管銷費用節省多達 4 億元，集團全年預計發放 5000 萬元 AI 獎金為目標，並於年底針對具 AI 實作成果的員工調薪，以實際行動獎勵創新。

東森集團強調，外界對「裁員」的誤解應正名為「降本增效」，此為全球企業 AI 轉型的共同趨勢，以亞馬遜為例，雖裁員縮編，但 AI 布局助 AWS 營收創兩年新高。

另外，轉投資事業中，東森寵物虧損從 3 年前的 4.6 億元、2.9 億元、去年 1.6 億元，縮減至今年約 5000 萬元，預計明年將全面轉盈。