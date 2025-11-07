泰合IPO最新進度 提交科技事業許可函申請

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-07 10:53

‌



泰合董事長李世仁。(鉅亨網資料照)

泰合專注於開發 505(b)(2) 新劑型新藥，以自行開發之透皮 / 透黏膜藥物傳輸平台技術 (TDS) 改良現有藥物缺點。劑型包含經皮吸收貼片、口溶膜 (ODF) 與口頰溶膜 (Buccal film) 三類。

‌



至於旗下產品進度，泰合指出，主要產品為 TAH3311 抗血栓 (Apixaban) 口溶膜，已在今年 9 月向美國、10 月向歐盟申請新藥查驗登記；TAH4411 化療止吐口溶膜，已在日本取得藥證並上市銷售；TAH9922 過動症口服液則已授權合作夥伴在美國市場進行開發。

另外，新劑型鴉片解讀劑 (Naloxone) 口頰溶膜、小兒過動症貼片、鴉片成癮戒毒用的口溶膜等也已完成臨床一期試驗。