鉅亨速報 - Factset 最新調查：達發(6526-TW)EPS預估上修至17.83元，預估目標價為602.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對達發(6526-TW)做出2025年EPS預估：中位數由17.35元上修至17.83元，其中最高估值19.44元，最低估值15.99元，預估目標價為602.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值19.44(19.44)23.71
最低值15.99(15.61)18.93
平均值17.71(17.41)21.25
中位數17.83(17.35)21.16

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值23,395,00026,300,000
最低值20,843,00023,966,000
平均值21,860,00024,842,750
中位數21,740,50024,642,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS16.16.4719.915.79
營業收入
(單位：新台幣千元)		19,122,10413,575,56118,781,04611,739,799

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6526/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股市場預估eps

