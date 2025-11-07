鉅亨速報 - Factset 最新調查：達發(6526-TW)EPS預估上修至17.83元，預估目標價為602.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對達發(6526-TW)做出2025年EPS預估：中位數由17.35元上修至17.83元，其中最高估值19.44元，最低估值15.99元，預估目標價為602.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|19.44(19.44)
|23.71
|最低值
|15.99(15.61)
|18.93
|平均值
|17.71(17.41)
|21.25
|中位數
|17.83(17.35)
|21.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|23,395,000
|26,300,000
|最低值
|20,843,000
|23,966,000
|平均值
|21,860,000
|24,842,750
|中位數
|21,740,500
|24,642,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|16.1
|6.47
|19.9
|15.79
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,122,104
|13,575,561
|18,781,046
|11,739,799
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6526/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 達發Q4營收估季減 100G SerDes產品明年量產
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：達發(6526-TW)EPS預估上修至17.35元，預估目標價為607.5元
- 重AI砍傳產 00881、00733等6檔台股ETF換股一次看
- 聯發科攜手達發 推首款AI光纖網路閘道器平台
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇