鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至44.2元，預估目標價為1245元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2025年EPS預估：中位數由43.83元上修至44.2元，其中最高估值45.72元，最低估值37.34元，預估目標價為1245元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|45.72(45.72)
|61.78
|76.9
|最低值
|37.34(37.34)
|47
|62
|平均值
|43.64(43.06)
|55.52
|67.62
|中位數
|44.2(43.83)
|56.34
|67.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|245,662,000
|316,948,040
|386,511,140
|最低值
|229,620,000
|269,024,000
|305,370,000
|平均值
|242,262,030
|292,674,920
|345,078,960
|中位數
|243,503,720
|288,972,000
|339,918,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.49
|15.99
|14.64
|8.44
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,424,744
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
