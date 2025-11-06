鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至43.83元，預估目標價為1245元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2025年EPS預估：中位數由43.44元上修至43.83元，其中最高估值45.72元，最低估值37.34元，預估目標價為1245元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|45.72(45.72)
|61.81
|74.09
|最低值
|37.34(37.34)
|47
|62
|平均值
|43.06(42.88)
|55.03
|66.43
|中位數
|43.83(43.44)
|56.21
|65.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|245,662,000
|309,292,520
|369,741,040
|最低值
|227,987,420
|269,024,000
|305,370,000
|平均值
|240,032,750
|289,377,840
|337,911,610
|中位數
|242,546,000
|288,972,000
|339,851,480
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.49
|15.99
|14.64
|8.44
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,424,744
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
