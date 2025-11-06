鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至43.83元，預估目標價為1245元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2025年EPS預估：中位數由43.44元上修至43.83元，其中最高估值45.72元，最低估值37.34元，預估目標價為1245元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值45.72(45.72)61.8174.09
最低值37.34(37.34)4762
平均值43.06(42.88)55.0366.43
中位數43.83(43.44)56.2165.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值245,662,000309,292,520369,741,040
最低值227,987,420269,024,000305,370,000
平均值240,032,750289,377,840337,911,610
中位數242,546,000288,972,000339,851,480

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.4915.9914.648.44
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,424,74484,188,42677,205,22359,598,681

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

智邦1045-9.13%
美元/台幣30.954+0.16%
美元/台幣30.954+0.16%

