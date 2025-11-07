營收速報 - 2025年11月7日台股大型公司10月營收一覽（新增16家）
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2025年11月7日07:55，彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計31家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|智邦-通信網路業
|233.65億
|114.7%
|玉山金-金融保險業
|81.54億
|55.1%
|彰銀-金融保險業
|37.20億
|21.0%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|東陽-汽車工業
|21.96億
|13.8%
|南紡-紡織纖維
|11.29億
|8.9%
|聯電-半導體業
|212.95億
|6.9%
10月已公布營收一覽
截至目前，已公布10月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達31家。其中營收年增大於 25％有6家，年增小於-20％有2家。
10月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|6家
|大於50億
|>= 0%
|8家
|大於50億
|< 0%
|15家
|大於50億
|<= -20%
|2家
10月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|79.08億
|262.4%
|鴻準-其他電子業
|149.18億
|127.0%
|智邦-通信網路業
|233.65億
|114.7%
|玉山金-金融保險業
|81.54億
|55.1%
|南電-電子零組件業
|37.06億
|41.7%
10月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|南亞科-半導體業
|79.08億
|18.7%
|台灣高鐵-航運業
|49.70億
|17.3%
|鴻準-其他電子業
|149.18億
|15.1%
|東陽-汽車工業
|21.96億
|13.8%
|南紡-紡織纖維
|11.29億
|8.9%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
