search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 2025年11月7日台股大型公司10月營收一覽（新增16家）

鉅亨網新聞中心


本次公布10月營收一覽

截至台北時間2025年11月7日07:55，彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計31家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
智邦-通信網路業 233.65億 114.7%
玉山金-金融保險業 81.54億 55.1%
彰銀-金融保險業 37.20億 21.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
東陽-汽車工業 21.96億 13.8%
南紡-紡織纖維 11.29億 8.9%
聯電-半導體業 212.95億 6.9%
10月已公布營收一覽

截至目前，已公布10月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達31家。其中營收年增大於 25％有6家，年增小於-20％有2家。

10月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 6家
大於50億 >= 0% 8家
大於50億 < 0% 15家
大於50億 <= -20% 2家

10月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 79.08億 262.4%
鴻準-其他電子業 149.18億 127.0%
智邦-通信網路業 233.65億 114.7%
玉山金-金融保險業 81.54億 55.1%
南電-電子零組件業 37.06億 41.7%

10月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
南亞科-半導體業 79.08億 18.7%
台灣高鐵-航運業 49.70億 17.3%
鴻準-其他電子業 149.18億 15.1%
東陽-汽車工業 21.96億 13.8%
南紡-紡織纖維 11.29億 8.9%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收10月營收半導體業南亞科通信網路業智邦

相關行情

台股首頁我要存股
智邦1055+0.96%
玉山金29.95-1.16%
彰銀20.25-0.49%
東陽99+0.10%
南紡13.1+2.34%
聯電45.8-2.76%
南亞科148+7.25%
鴻準70.1+2.49%
南電273+0.37%
台灣高鐵27.65+0.55%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏弱
玉山金

60%

勝率

#空頭吞噬

偏弱
玉山金

60%

勝率

#當沖高手_弱

偏強
智邦

65.39%

勝率

#高檔出場訊號

偏強
智邦

65.39%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty