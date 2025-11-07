鉅亨網新聞中心 2025-11-07 16:40

蘭德公司高級經濟學家拉菲克 · 多薩尼（Rafiq Dossani）與政治學家梅姍姍（Shanshan Mei）聯合撰寫的分析報告指出，中國正憑藉其在全球人工智慧（AI）競爭中取得的先發優勢及大規模國家投資，將其在國際製成品市場的主導地位，強勢延伸至軟體和資訊科技服務（IT services）領域，預計到 2033 年將佔據全球 AI 軟體市場最大份額，進而重塑全球技術權力格局。

國際報告：中國正靠「AI+」從世界工廠變身軟體大國。(圖:shutterstock)

長期以來，中國在服務貿易，特別是軟體和 IT 服務領域，相較於其製造業的全球霸主地位（2024 年製成品出口額達 3.6 兆美元，約等於美國與德國總和），一直存在明顯劣勢。分析家普遍認為，中國軟體業的發展受限於兩大因素：一是中國開發者的英語能力限制，二是產業中長期存在的「重硬體、輕軟體」文化。

然而，人工智慧的快速發展，特別是大語言模型（LLMs）的出現，正在瓦解這些歷史性的發展障礙。報告強調，LLMs 的技術成熟，使得程式碼編寫與應用開發在中文環境中變得與英文環境同樣順暢，有效消除了語言障礙。

軟體市場預測：中國年增率高達 50%

AI 產業週期正進入以軟體驅動為核心的階段。雖然 2023 年全球 AI 硬體收入, 300 億美元仍高於軟體及服務收入的 1,600 億美元，但未來十年，軟體市場的成長速度將更快。

報告做出大膽預測： 2023 年，中國 AI 軟體及 IT 服務產值僅為 54 億美元，佔全球市場的 3%。到 2033 年，中國該領域產值預計將躍升至 3,270 億美元，使其佔據全球最大市占率約 13%。 這意味著中國在 AI 軟體領域的年均複合增長率將高達 50%，遠超同期美國預計的 19%。美國的同期產值預計將從 550 億美元增長至 3,200 億美元。

若此趨勢成真，中國將不僅是全球製造業強國，更將成為全球軟體開發領域的領頭羊。

●國家級策略推動 三大核心驅動

中國在人工智慧領域的迅速崛起，是國家層面統籌規劃與大規模投資的結果。過去十年，中國投入了約 2,100 億美元的國家資本，建構了一個涵蓋創投基金、資料中心、新創企業和高校的龐大網絡體系。

這一模式已具體體現於國務院提出的「AI + 倡議」，旨在 2027 年將人工智慧深度融入經濟所有主要領域，包括製造業、醫療健康、交通、金融和能源。

除了國家投資與產業政策，報告識別出三個核心驅動因素，預示著中國在 AI 軟體領域的成功將與其過往的軟體開發嘗試截然不同：

語言中立性： 大型語言模型的普及，消除了英語作為軟體創新「守門員」的角色。

海量資料庫： 中國龐大的國內市場和遍布全國的數位交易，為 AI 開發提供了無與倫比、取之不盡的訓練資料集。

數位絲路： 中國正透過「數位絲路倡議」，在東南亞和非洲等關鍵新興市場超前佈局資料中心等數位基礎設施，並推廣中國的技術標準和大型語言模型，從底層架構上深度綁定未來市場，將技術影響力全球化。