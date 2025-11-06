鉅亨速報 - Factset 最新調查：連貫(COHR-US)EPS預估上修至4.97元，預估目標價為157.50元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對連貫(COHR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.56元上修至4.97元，其中最高估值5.42元，最低估值4.42元，預估目標價為157.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.42(5.24)
|7.82
|8.49
|最低值
|4.42(4.33)
|5.38
|6.6
|平均值
|4.88(4.59)
|6.32
|7.69
|中位數
|4.97(4.56)
|6.32
|7.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|68.59億
|84.45億
|85.44億
|最低值
|62.21億
|66.96億
|80.60億
|平均值
|65.01億
|74.46億
|83.41億
|中位數
|65.80億
|74.57億
|84.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.37
|1.45
|-2.93
|-1.84
|-0.52
|營業收入
|31.06億
|33.17億
|51.60億
|47.08億
|58.10億
詳細資訊請看美股內頁：
連貫(COHR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
