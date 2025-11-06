search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：連貫(COHR-US)EPS預估上修至4.97元，預估目標價為157.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對連貫(COHR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.56元上修至4.97元，其中最高估值5.42元，最低估值4.42元，預估目標價為157.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.42(5.24)7.828.49
最低值4.42(4.33)5.386.6
平均值4.88(4.59)6.327.69
中位數4.97(4.56)6.327.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值68.59億84.45億85.44億
最低值62.21億66.96億80.60億
平均值65.01億74.46億83.41億
中位數65.80億74.57億84.12億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.371.45-2.93-1.84-0.52
營業收入31.06億33.17億51.60億47.08億58.10億

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

