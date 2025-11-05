盤中速報 - 費城半導體大漲2.01%，報7120.04點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間05日10:50，費城半導體上漲140.46點（或2.01%），暫報7120.04點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.99%
- 近 1 月：+6.01%
- 近 3 月：+24.09%
- 近 6 月：+60.22%
- 今年以來：+38.99%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲6.86%；連貫(COHR-US)上漲4.49%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.82%；科林研發(LRCX-US)上漲3.1%；英特格(ENTG-US)上漲2.91%。
