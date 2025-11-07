鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技(PTC-US)EPS預估上修至7.67元，預估目標價為220.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對參數科技(PTC-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.45元上修至7.67元，其中最高估值8.86元，最低估值7.1元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.86(8.02)
|9.43
|9.18
|最低值
|7.1(7.1)
|7.58
|9.18
|平均值
|7.65(7.44)
|8.47
|9.18
|中位數
|7.67(7.45)
|8.42
|9.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.34億
|31.15億
|30.81億
|最低值
|26.78億
|27.90億
|30.81億
|平均值
|27.87億
|30.10億
|30.81億
|中位數
|27.83億
|30.22億
|30.81億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.03
|2.65
|2.06
|3.12
|6.14
|營業收入
|18.07億
|19.33億
|20.97億
|22.98億
|27.39億
詳細資訊請看美股內頁：
參數科技(PTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
