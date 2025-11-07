search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技(PTC-US)EPS預估上修至7.67元，預估目標價為220.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對參數科技(PTC-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.45元上修至7.67元，其中最高估值8.86元，最低估值7.1元，預估目標價為220.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.86(8.02)9.439.18
最低值7.1(7.1)7.589.18
平均值7.65(7.44)8.479.18
中位數7.67(7.45)8.429.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值28.34億31.15億30.81億
最低值26.78億27.90億30.81億
平均值27.87億30.10億30.81億
中位數27.83億30.22億30.81億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.032.652.063.126.14
營業收入18.07億19.33億20.97億22.98億27.39億

詳細資訊請看美股內頁：
參數科技(PTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSPTC

