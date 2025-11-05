盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報7049.88點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間05日10:31，費城半導體上漲70.31點（或1.01%），暫報7049.88點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.99%
- 近 1 月：+6.01%
- 近 3 月：+24.09%
- 近 6 月：+60.22%
- 今年以來：+38.99%
焦點個股
費城半導體成分股以思佳訊半導體(SWKS-US)領漲。思佳訊半導體(SWKS-US)上漲4.47%；美光科技(MU-US)上漲4.28%；科沃(QRVO-US)上漲3.62%；安可(AMKR-US)上漲1.5%；科林研發(LRCX-US)上漲1.46%。
部分成分股表現相對疲軟，凌雲邏輯(CRUS-US)下跌3.18%；超微半導體(AMD-US)下跌1.65%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.33%；連貫(COHR-US)下跌0.68%；台積電ADR(TSM-US)下跌0.61%。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大漲5%，報91.97美元
- 盤中速報 - 連貫(COHR-US)大漲5.03%，報135.17美元
- 盤中速報 - 安進(AMGN-US)大漲5.04%，報311.65美元
- 盤中速報 - 費城半導體大漲2.01%，報7120.04點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇