盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報7049.88點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間05日10:31，費城半導體上漲70.31點（或1.01%），暫報7049.88點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.99%
  • 近 1 月：+6.01%
  • 近 3 月：+24.09%
  • 近 6 月：+60.22%
  • 今年以來：+38.99%

焦點個股


費城半導體成分股以思佳訊半導體(SWKS-US)領漲。思佳訊半導體(SWKS-US)上漲4.47%；美光科技(MU-US)上漲4.28%；科沃(QRVO-US)上漲3.62%；安可(AMKR-US)上漲1.5%；科林研發(LRCX-US)上漲1.46%。

部分成分股表現相對疲軟，凌雲邏輯(CRUS-US)下跌3.18%；超微半導體(AMD-US)下跌1.65%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.33%；連貫(COHR-US)下跌0.68%；台積電ADR(TSM-US)下跌0.61%。

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7122.362.05%
思佳訊半導體71.765-0.31%
美光科技231.5699+6.21%
科沃88.95+1.61%
安可35.66+1.16%
科林研發161.37+3.59%
凌雲邏輯124.205-4.19%
超微半導體251.59+0.62%
安謀控股公司158.19-1.58%
連貫133.53+3.75%
台積電ADR295.42+0.47%

