search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報7188.85點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間06日12:46，費城半導體上漲209.28點（或3%），暫報7188.85點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.99%
  • 近 1 月：+6.01%
  • 近 3 月：+24.09%
  • 近 6 月：+60.22%
  • 今年以來：+38.99%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲8.15%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲6.6%；連貫(COHR-US)上漲6.26%；科林研發(LRCX-US)上漲4.63%；泰瑞達(TER-US)上漲4.16%。

部分成分股表現相對疲軟，凌雲邏輯(CRUS-US)下跌4.6%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.27%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6796.45-3.16%
美光科技232.6-2.40%
邁威爾科技87.8-5.93%
連貫147-7.72%
科林研發155.77-3.96%
泰瑞達180.53-2.43%
凌雲邏輯118.81+0.16%
安謀控股公司147.9999-6.48%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty