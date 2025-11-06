盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報7188.85點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日12:46，費城半導體上漲209.28點（或3%），暫報7188.85點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.99%
- 近 1 月：+6.01%
- 近 3 月：+24.09%
- 近 6 月：+60.22%
- 今年以來：+38.99%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲8.15%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲6.6%；連貫(COHR-US)上漲6.26%；科林研發(LRCX-US)上漲4.63%；泰瑞達(TER-US)上漲4.16%。
