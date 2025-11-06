鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為220.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.89元下修至2.7元，其中最高估值3.57元，最低估值1.14元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.57(3.57)
|10.92
|12
|16.44
|最低值
|1.14(1.14)
|2.08
|2.29
|4.99
|平均值
|2.49(2.55)
|5.81
|6.54
|9.8
|中位數
|2.7(2.89)
|6.04
|7.03
|9.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|51.28億
|64.43億
|60.78億
|80.36億
|最低值
|46.34億
|55.78億
|56.60億
|62.72億
|平均值
|47.08億
|59.91億
|58.44億
|72.92億
|中位數
|46.91億
|59.94億
|58.28億
|74.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.70
|2.32
|2.63
|-0.43
|0.02
|營業收入
|9.74億
|10.95億
|12.92億
|16.75億
|28.04億
詳細資訊請看美股內頁：
TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
