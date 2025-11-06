search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為220.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.89元下修至2.7元，其中最高估值3.57元，最低估值1.14元，預估目標價為220.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.57(3.57)10.921216.44
最低值1.14(1.14)2.082.294.99
平均值2.49(2.55)5.816.549.8
中位數2.7(2.89)6.047.039.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值51.28億64.43億60.78億80.36億
最低值46.34億55.78億56.60億62.72億
平均值47.08億59.91億58.44億72.92億
中位數46.91億59.94億58.28億74.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.702.322.63-0.430.02
營業收入9.74億10.95億12.92億16.75億28.04億

詳細資訊請看美股內頁：
TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

