鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估下修至2.79元，預估目標價為220.00元

Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估下修至2.79元，預估目標價為220.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.87元下修至2.79元，其中最高估值3.57元，最低估值1.14元，預估目標價為220.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.57(3.57)9.058.7210.01
最低值1.14(1.14)2.222.294.99
平均值2.51(2.58)5.435.978.27
中位數2.79(2.87)5.856.549

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值51.28億64.43億60.46億81.00億
最低值45.35億55.78億54.82億62.72億
平均值46.89億59.53億57.88億72.97億
中位數46.73億59.67億58.03億74.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.702.322.63-0.430.02
營業收入9.74億10.95億12.92億16.75億28.04億

詳細資訊請看美股內頁：
TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

