鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估上修至2.87元，預估目標價為212.00元
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.75元上修至2.87元，其中最高估值3.57元，最低估值1.14元，預估目標價為212.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.57(3.57)
|9.05
|8.72
|10.01
|最低值
|1.14(1.14)
|2.22
|2.29
|4.99
|平均值
|2.58(2.56)
|5.45
|6.01
|8.27
|中位數
|2.87(2.75)
|5.84
|6.53
|9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|51.28億
|64.43億
|59.93億
|81.00億
|最低值
|45.35億
|55.78億
|54.82億
|62.72億
|平均值
|46.88億
|59.40億
|57.56億
|72.97億
|中位數
|46.73億
|58.96億
|57.85億
|74.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.70
|2.32
|2.63
|-0.43
|0.02
|營業收入
|9.74億
|10.95億
|12.92億
|16.75億
|28.04億
詳細資訊請看美股內頁：
TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
