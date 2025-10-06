鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class ATKO-US的目標價調升至220元，幅度約3.77%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)提出目標價估值：中位數由212元上修至220元，調升幅度3.77%。其中最高估值250元，最低估值152元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予TKO Group Holdings Inc - Class A評價：積極樂觀16位、保持中立5位、保守悲觀0位。
TKO Group Holdings Inc - Class A今(6日)收盤價為197.34元。近5日股價下跌3.77%，標普指數上漲1.09%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
