鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TIM SA - ADR(TIMB-US)EPS預估上修至1.51元，預估目標價為22.33元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對TIM SA - ADR(TIMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.48元上修至1.51元，其中最高估值1.58元，最低估值1.4元，預估目標價為22.33元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.58(1.58)1.812.192.58
最低值1.4(1.4)1.621.762.15
平均值1.5(1.49)1.711.972.36
中位數1.51(1.48)1.691.982.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值49.98億53.04億55.68億57.38億
最低值47.34億48.22億48.57億55.64億
平均值49.00億51.37億53.90億56.57億
中位數48.97億51.41億54.19億56.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.081.130.681.171.21
營業收入33.48億33.46億41.69億47.72億47.20億

詳細資訊請看美股內頁：
TIM SA - ADR(TIMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSTIMB

