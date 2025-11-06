鉅亨速報 - Factset 最新調查：TIM SA - ADR(TIMB-US)EPS預估上修至1.51元，預估目標價為22.33元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對TIM SA - ADR(TIMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.48元上修至1.51元，其中最高估值1.58元，最低估值1.4元，預估目標價為22.33元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.58(1.58)
|1.81
|2.19
|2.58
|最低值
|1.4(1.4)
|1.62
|1.76
|2.15
|平均值
|1.5(1.49)
|1.71
|1.97
|2.36
|中位數
|1.51(1.48)
|1.69
|1.98
|2.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|49.98億
|53.04億
|55.68億
|57.38億
|最低值
|47.34億
|48.22億
|48.57億
|55.64億
|平均值
|49.00億
|51.37億
|53.90億
|56.57億
|中位數
|48.97億
|51.41億
|54.19億
|56.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.08
|1.13
|0.68
|1.17
|1.21
|營業收入
|33.48億
|33.46億
|41.69億
|47.72億
|47.20億
詳細資訊請看美股內頁：
TIM SA - ADR(TIMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TIM SA - ADR(TIMB-US)EPS預估上修至1.47元，預估目標價為22.05元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TIM SA - ADRTIMB-US的目標價調升至21.2元，幅度約4.92%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：天寶導航(TRMB-US)EPS預估上修至3.04元，預估目標價為97.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Informatica Inc - Class A(INFA-US)EPS預估上修至1.15元，預估目標價為25.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇