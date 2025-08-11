search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：TIM SA - ADRTIMB-US的目標價調升至21.2元，幅度約4.92%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對TIM SA - ADR(TIMB-US)提出目標價估值：中位數由20.2元上修至21.2元，調升幅度4.92%。其中最高估值23.6元，最低估值16.97元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予TIM SA - ADR評價：積極樂觀7位、保持中立8位、保守悲觀0位。

TIM SA - ADR今(11日)收盤價為20.61元。近5日股價上漲4.92%，標普指數上漲2.43%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


