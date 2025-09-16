search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TIM SA - ADR(TIMB-US)EPS預估上修至1.47元，預估目標價為22.05元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對TIM SA - ADR(TIMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.45元上修至1.47元，其中最高估值1.56元，最低估值1.27元，預估目標價為22.05元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.56(1.56)1.842.372.91
最低值1.27(1.27)1.471.552.06
平均值1.45(1.43)1.691.962.52
中位數1.47(1.45)1.71.942.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值50.10億52.57億54.97億56.69億
最低值45.81億45.94億46.87億55.09億
平均值48.38億50.62億53.22億55.80億
中位數48.69億51.30億53.97億55.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.081.130.681.171.21
營業收入33.48億33.46億41.69億47.72億47.20億

詳細資訊請看美股內頁：
TIM SA - ADR(TIMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSTIMB

