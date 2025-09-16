鉅亨速報 - Factset 最新調查：TIM SA - ADR(TIMB-US)EPS預估上修至1.47元，預估目標價為22.05元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對TIM SA - ADR(TIMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.45元上修至1.47元，其中最高估值1.56元，最低估值1.27元，預估目標價為22.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.56(1.56)
|1.84
|2.37
|2.91
|最低值
|1.27(1.27)
|1.47
|1.55
|2.06
|平均值
|1.45(1.43)
|1.69
|1.96
|2.52
|中位數
|1.47(1.45)
|1.7
|1.94
|2.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|50.10億
|52.57億
|54.97億
|56.69億
|最低值
|45.81億
|45.94億
|46.87億
|55.09億
|平均值
|48.38億
|50.62億
|53.22億
|55.80億
|中位數
|48.69億
|51.30億
|53.97億
|55.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.08
|1.13
|0.68
|1.17
|1.21
|營業收入
|33.48億
|33.46億
|41.69億
|47.72億
|47.20億
詳細資訊請看美股內頁：
TIM SA - ADR(TIMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TIM SA - ADRTIMB-US的目標價調升至21.2元，幅度約4.92%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為28.84元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-1.54元，預估目標價為129.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍博士半導體RMBS-US的目標價調升至85元，幅度約5.59%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇