營收速報 - 景碩(3189)10月營收36.01億元年增率高達39.76％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為321.41億元，累計年增率28.21%。
最新價為130元，近5日股價下跌-5.45%，相關半導體業下跌-2.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1985 張
- 外資買賣超：-827 張
- 投信買賣超：-1449 張
- 自營商買賣超：+291 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|36.01億
|40%
|0%
|25/9
|35.86億
|36%
|5%
|25/8
|34.21億
|20%
|2%
|25/7
|33.48億
|24%
|5%
|25/6
|31.94億
|33%
|1%
|25/5
|31.57億
|26%
|-2%
景碩(3189-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台積電 鴻海 不要買太早? 【高力 第2】目標翻倍
- CSP的capex觀察之帶動AI建設發展
- 台郡科技轉型中連續虧損5季 1-3季每股稅後虧損5.09元
- 宏碁Q3賺11.1億元 前三季EPS 0.9元 泛美營運總部主管將交棒
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇