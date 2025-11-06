search icon



營收速報 - 景碩(3189)10月營收36.01億元年增率高達39.76％

鉅亨網新聞中心


景碩(3189-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣36.01億元，年增率39.76%，月增率0.41%。

今年1-10月累計營收為321.41億元，累計年增率28.21%。

最新價為130元，近5日股價下跌-5.45%，相關半導體業下跌-2.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1985 張
  • 外資買賣超：-827 張
  • 投信買賣超：-1449 張
  • 自營商買賣超：+291 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 36.01億 40% 0%
25/9 35.86億 36% 5%
25/8 34.21億 20% 2%
25/7 33.48億 24% 5%
25/6 31.94億 33% 1%
25/5 31.57億 26% -2%

景碩(3189-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

相關行情

台股首頁我要存股
景碩130-1.89%
美元/台幣30.950-0.01%

