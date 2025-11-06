台郡科技轉型中連續虧損5季 1-3季每股稅後虧損5.09元

‌



而台郡預估第四季產值將與第三季相當，在第四季毛利率的預估上，有利因素在良率的改善但有產品季降價的壓力，而匯率變化是一項不確定因素。

熊雅士指出，台郡將致力於 AI 伺服器的傳輸解決方案在消費電子及穿戴裝置的應用上也不會缺席，同時，預估主力客戶在開發折疊手機同時，對軟板的需求也將進一步成長。