台郡科技轉型中連續虧損5季 1-3季每股稅後虧損5.09元

鉅亨網記者張欽發 台北


力拚轉型的台郡科技 (6269-TW) 今 (6) 日召開法人說明會，台郡公布 2025 年第三季營收 60.95 億元，稅後虧損 6.11 億元，爲連續第五個季度虧損，單季每股虧損 1.92 元，2025 年前三季稅後虧損 16.34 億元，每股虧損 5.09 元；台郡預估第四季產值將與第三季相當。

cover image of news article
台郡財務長熊雅士。(鉅亨網記者張欽發攝)

台郡 2025 年第三季營收 60.95 億元，毛利率 1.3%，季減 1.1 個百分點，年減 3.9 個百分點，稅後虧損 6.11 億元，單季每股虧損 1.92 元。


台郡 2025 年前三季營收 167.64 億元，毛利率 1.4%，年減 6.1 個百分點，稅後虧損 16.34 億元，每股虧損 5.09 元。

台郡財務長熊雅士指出，台郡 2025 年的產品結構台郡第三季電腦應用占營收 58%、通訊占 19%、消費性電子占 23%。

而台郡預估第四季產值將與第三季相當，在第四季毛利率的預估上，有利因素在良率的改善但有產品季降價的壓力，而匯率變化是一項不確定因素。

熊雅士指出，台郡將致力於 AI 伺服器的傳輸解決方案在消費電子及穿戴裝置的應用上也不會缺席，同時，預估主力客戶在開發折疊手機同時，對軟板的需求也將進一步成長。

文章標籤

台郡營收轉型虧損

台郡63+0.48%

