營收速報 - 上詮(3363)10月營收1.34億元年增率高達31.58％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為16.36億元，累計年增率47.87%。
最新價為356.5元，近5日股價下跌-8.2%，相關通信網路類指數下跌-7.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+495 張
- 外資買賣超：+485 張
- 投信買賣超：-8 張
- 自營商買賣超：+18 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|1.34億
|32%
|-23%
|25/9
|1.75億
|43%
|-3%
|25/8
|1.81億
|43%
|19%
|25/7
|1.52億
|14%
|-18%
|25/6
|1.87億
|51%
|-2%
|25/5
|1.91億
|65%
|-6%
上詮(3363-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務。光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務。光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
