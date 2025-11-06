search icon



營收速報 - 上詮(3363)10月營收1.34億元年增率高達31.58％

鉅亨網新聞中心


上詮(3363-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣1.34億元，年增率31.58%，月增率-23.12%。

今年1-10月累計營收為16.36億元，累計年增率47.87%。

最新價為356.5元，近5日股價下跌-8.2%，相關通信網路類指數下跌-7.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+495 張
  • 外資買賣超：+485 張
  • 投信買賣超：-8 張
  • 自營商買賣超：+18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 1.34億 32% -23%
25/9 1.75億 43% -3%
25/8 1.81億 43% 19%
25/7 1.52億 14% -18%
25/6 1.87億 51% -2%
25/5 1.91億 65% -6%

上詮(3363-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務。光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務。光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收上詮

