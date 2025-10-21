今國光發CB籌資5.17億元完成募集 10/23掛牌 轉換價38.6元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-21 17:40

今國光 (6209-TW) 在 2025 年營運轉機性濃厚，上半年稅後純益 1815 萬元，每股純益 0.1 元，較去年同期由虧轉盈，今國光發行有擔保 CB 面額 4.5 億元，實際承銷價爲 115.02 元，今完成籌資 5.17 億元，同時，今國光轉換價爲 38.6 元，轉換溢價率爲 105%，將在 10 月 23 日掛牌交易。

今國光董事長陳慶棋。(鉅亨網記者張欽發攝)

轉機色彩濃厚的光學元件廠今國光 2025 年 9 月營收 3.68 億元，創 42 個來新高，月增 36.79%，年增 1.01 倍，第三季營收 9.09 億元，季增 72.7%，2025 年 1-9 月營收 24.29 億元，並且已超過 2024 年全年，年增 39.09%。法人指出，9 月今國光營收 3.68 億元，其中紅外線熱成像鏡頭營收占比過半。

今國光爲今年來的第一 家市場籌資光學元件廠，今國光擬發行有擔保 CB 完成籌資 5.17 億元，主辦券商爲中國信託證券，主要用途在償還償還銀行借款及充實營運資金。

今國光積極把握機器人視覺與熱成像鏡頭的成長浪潮，其應用並包括車載用途，今國光今年第二季公司毛利率首度衝破 20%，高達 20.49%，並成功轉虧為盈，今國光上半年稅後純益 1815 萬元，每股純益 0.1 元，較去年同期由虧轉盈。今國光遠紅外鏡頭將帶來未來幾年高複合成長率。

今國光在廣東佛山廠生產的的遠紅外線熱成像鏡頭，運用於車載自動駕駛、無人 機、機器人、槍隻瞄準具、溫度感測等，2025 年起訂單回溫，尤其是遠紅外線熱成像鏡頭製程必須使用稀土元素，在中國大陸加緊管制稀土出口同時，也使海外光學元件廠相對取得原料困難，也使今國光在廣東佛山生產更具利基。