鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-26 05:30

‌



國際金融協會 (IIF) 在周四 (25 日) 發布《全球債務監測報告》，該季度報告顯示全球債務規模持續膨脹，截至第二季末已達 337.7 兆美元的歷史新高，上半年全球債務激增超過 21 兆美元，增幅堪比 2020 年新冠疫情期間，主要因為全球金融環境寬鬆、美元走軟及主要央行維持寬鬆立場。

近338兆！IIF：全球債務創紀錄 上半年激增21兆美元堪比疫情期間瘋漲（圖：Shutterstock）

美元匯率波動影響顯著，美元兌主要貿易夥伴貨幣今年來貶值 9.75%，助推法、美、德、英、日等國債務規模擴大。

‌



從債務與 GDP 比率來看，加拿大、中國、沙烏地阿拉伯等經濟體該指標增幅居前，而愛爾蘭、日本、挪威則有所下降。整體全球負債與產出比率略超 324%，但新興市場達 242.4%，再創新高。

新興市場債務壓力尤其突出，今年次季債務總額增加至 109 兆美元之上，下半年必須償還債券和貸款近 3.2 兆美元，創歷史高峰。

IIF 示警，日本、德國、法國等已開發經濟體的財政壓力恐將加劇，必須警惕「債券義警」拋售風險。

「債券義警」 指的是那些會拋售其認為財政狀況不可持續國家債券的投資者。

IIF 報告也指出，今年上半年新興市場政府負債比率上升明顯，但成熟市場反應更強烈。