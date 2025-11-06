search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至4.29元，預估目標價為100元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對世界(5347-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.31元下修至4.29元，其中最高估值4.97元，最低估值4.15元，預估目標價為100元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值4.97(4.97)5.796.07
最低值4.15(4.15)3.843.13
平均值4.33(4.34)4.614.6
中位數4.29(4.31)4.534.64

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值48,640,00058,682,47068,263,880
最低值47,420,00050,261,00054,085,810
平均值48,250,26053,299,11060,924,110
中位數48,205,46053,476,33060,633,520

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS4.214.59.327.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		44,054,76238,272,57051,694,31043,951,087

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

