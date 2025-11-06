鉅亨速報 - Factset 最新調查：弘塑(3131-TW)EPS預估下修至38.56元，預估目標價為1827元

search icon



Factset 最新調查：弘塑(3131-TW)EPS預估下修至38.56元，預估目標價為1827元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對弘塑(3131-TW)做出2025年EPS預估：中位數由38.92元下修至38.56元，其中最高估值42.5元，最低估值36.27元，預估目標價為1827元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值42.5(42.5)62.0872.48
最低值36.27(36.27)47.7763.59
平均值38.98(39.25)55.5168.01
中位數38.56(38.92)5767.95

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值6,598,0008,948,14010,444,760
最低值6,051,7107,034,0008,768,430
平均值6,229,3207,766,6009,329,500
中位數6,129,3907,638,2408,775,300

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS29.0721.5625.3223.47
營業收入
(單位：新台幣千元)		4,073,4633,543,9943,723,3763,657,699

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3131/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

