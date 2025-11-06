search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估上修至3.26元，預估目標價為185元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對全新(2455-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.23元上修至3.26元，其中最高估值3.84元，最低估值2.94元，預估目標價為185元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值3.84(3.84)6.559.53
最低值2.94(2.94)4.565.27
平均值3.27(3.24)5.717.38
中位數3.26(3.23)5.87.53

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值3,638,0004,826,2405,980,130
最低值3,379,5203,826,4504,088,770
平均值3,478,2404,435,1005,228,960
中位數3,449,8604,496,0005,394,070

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.632.432.954.62
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,241,2172,694,1042,603,6293,608,521

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
全新157+6.80%
美元/台幣30.950-0.01%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛突破

偏強
全新

58.62%

勝率

#波段上揚股

偏強
全新

58.62%

勝率

#連續長下影

偏強
全新

58.62%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
全新

58.62%

勝率

#營收創高股

偏強
全新

58.62%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty