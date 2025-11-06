〈焦點股〉雄獅今年獲利有望寫新猷 股價一度亮漲停燈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-06 09:49

旅遊業者雄獅 (2731-TW) 公告第三季稅後純益 4.48 億元，年增 436.66%，每股純益 (EPS)4.8 元，創單季次高紀錄，累計前三季稅後純益 12.42 億元，年增 76.6%，EPS 13.31 元，也創同期新高，並已賺贏去年全年，法人樂觀看全年有望成為最賺錢的一年，激勵今 (16) 日股價一度亮燈漲停，盤中在漲 9% 左右波動。

雄獅今年獲利有望寫新猷。(鉅亨網資料照)

雄獅說明， 第三季營收雖較去年同期減少 7.58%，但若排除去年一次性郵輪包船收入的高基期影響，實質營收仍穩健成長，顯示核心旅遊業務維持健康動能，整體客群結構和市場需求均回歸正向循環。

雄獅進一步表示，因強化產品組合多樣性，並優先鎖定具高附加價值的市場、特殊主題行程，同時在供應鏈和航班資源上提前談判、確保機位和房源穩定，使成本控制更具彈性、獲利空間擴大，反映在整體毛利率的提升。

展望第四季，由於日本賞楓和冬季溫泉旺季需求強勁，訂單成長動能顯著，再結合線上、線下旅展促銷，雄獅樂觀預期，將迎來新一波訂單高峰。

而在長線旅遊方面，美加線受惠新增航點和機位擴充，票價回歸疫情前水準，團費略降帶動市場買氣，而歐洲線雖受成本和匯率波動影響，但憑藉機位供給增加的議價優勢，可有效緩和團費上升趨勢，買氣維持暢旺。