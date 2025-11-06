營收速報 - 2025年11月6日台股大型公司10月營收一覽（新增13家）
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2025年11月6日07:56，彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計16家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鴻準-其他電子業
|149.18億
|127.0%
|太子-建材營造業
|6.74億
|27.8%
|台灣高鐵-航運業
|49.70億
|20.6%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|台灣高鐵-航運業
|49.70億
|17.3%
|鴻準-其他電子業
|149.18億
|15.1%
|中天-生技醫療業
|1.75億
|8.8%
10月已公布營收一覽
截至目前，已公布10月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達16家。其中營收年增大於 25％有4家，年增小於-20％有1家。
10月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|4家
|大於50億
|>= 0%
|5家
|大於50億
|< 0%
|6家
|大於50億
|<= -20%
|1家
10月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|79.08億
|262.4%
|鴻準-其他電子業
|149.18億
|127.0%
|南電-電子零組件業
|37.06億
|41.7%
|太子-建材營造業
|6.74億
|27.8%
|台灣高鐵-航運業
|49.70億
|20.6%
10月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|南亞科-半導體業
|79.08億
|18.7%
|台灣高鐵-航運業
|49.70億
|17.3%
|鴻準-其他電子業
|149.18億
|15.1%
|中天-生技醫療業
|1.75億
|8.8%
|榮成-造紙工業
|41.13億
|7.6%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
