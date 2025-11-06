營收速報 - 2025年11月6日台股大型公司10月營收一覽（新增13家）

search icon



本次公布10月營收一覽

截至台北時間2025年11月6日07:56，彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計16家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鴻準-其他電子業 149.18億 127.0%
太子-建材營造業 6.74億 27.8%
台灣高鐵-航運業 49.70億 20.6%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台灣高鐵-航運業 49.70億 17.3%
鴻準-其他電子業 149.18億 15.1%
中天-生技醫療業 1.75億 8.8%
10月已公布營收一覽

截至目前，已公布10月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達16家。其中營收年增大於 25％有4家，年增小於-20％有1家。

10月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 4家
大於50億 >= 0% 5家
大於50億 < 0% 6家
大於50億 <= -20% 1家

10月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 79.08億 262.4%
鴻準-其他電子業 149.18億 127.0%
南電-電子零組件業 37.06億 41.7%
太子-建材營造業 6.74億 27.8%
台灣高鐵-航運業 49.70億 20.6%

10月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
南亞科-半導體業 79.08億 18.7%
台灣高鐵-航運業 49.70億 17.3%
鴻準-其他電子業 149.18億 15.1%
中天-生技醫療業 1.75億 8.8%
榮成-造紙工業 41.13億 7.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

