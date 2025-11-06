人形機器人進入家庭 至少還要8年

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-06 05:00

‌



第八屆虹橋國際經濟論壇周三（5 日）在上海舉行，在「人形機器人創新發展合作」分論壇上，專家提出預測，人形機器人進入家庭場景至少還要 8—10 年左右。

人形機器人進入家庭至少還要8年。（圖：新華網）

端茶遞水、擦桌掃地、洗衣洗碗家務全包…… 人形機器人成為家政小能手，讓家庭成員「躺平」，是許多人的終極夢想。然而，業界大佬卻指出，人形機器人進入家庭場景至少還要 8—10 年左右的時間。

‌



據《證券時報》報導，優必選科技副總裁、研究院院長焦繼超表示，人形機器人將首先在工業場景落地，2—3 年後在工業場景能泛化到一些更複雜的操作。

商業場景中的人形機器人，像酒店服務員等與人打交道的角色，可能還需要 3—5 年。進入家庭場景能夠作業的人形機器人，至少要等 8—10 年左右的時間。

他提出，進入家庭場景涉及標準的問題。「怎麼定義法律法規的規定，進入家庭以後的安全怎麼解決？」

「商業場景今年有一些真正的應用。除了一些跳舞、表演外，我們也看到導覽、4S 店、展廳的講解。我們認為明年全尺寸的人形機器人在這些場景裡會有更多的應用。」

焦繼超說，明年是人形機器人落地的關鍵年。對行業和公司來說，必須要找到一個真正落地的場景，而且這個場景具有可複製性和一定規模性。

帕西尼感知科技創始人許晉誠表示，機器人落地是第一大要務，近端小型人形機器人落地應該非常快，最快五年內可以進入工廠。