鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.01元，預估目標價為108.05元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.08元下修至4.01元，其中最高估值5.31元，最低估值3.26元，預估目標價為108.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.31(5.31)
|6.17
|6.68
|最低值
|3.26(3.26)
|4.03
|4.1
|平均值
|4.15(4.18)
|4.77
|5.27
|中位數
|4.01(4.08)
|4.69
|5.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|427.18億
|470.64億
|507.20億
|最低值
|401.11億
|425.81億
|441.02億
|平均值
|415.06億
|450.00億
|481.58億
|中位數
|416.49億
|449.79億
|483.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|3.92
|3.32
|10.35
|3.54
|營業收入
|229.27億
|274.16億
|334.54億
|396.09億
|426.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.08元，預估目標價為110.02元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.24元，預估目標價為112.96元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.46元，預估目標價為112.96元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.18元，預估目標價為50.00元
下一篇