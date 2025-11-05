汎銓Q3轉盈EPS 0.59元 Q4營運步入旺季
鉅亨網記者魏志豪 台北
汎銓 (6830-TW) 今 (5) 日公佈第三季財報，受惠客戶需求升溫，業外干擾減少，單季稅後淨利達 0.31 億元，較上季轉盈，年增 29.17%，每股稅後盈餘 0.59 元，為五季來新高，展望後市，公司看好，第四季為傳統旺季，加上海外布局效益顯現，將挹注營運表現。
汎銓第三季營收達 5.77 億元，季增 5.89%，年增 11.27%，毛利率 25.3%，季減 0.39 個百分點，年減 1.75 個百分點，營益率 6.07%，季減 1.87 個百分點，年減 0.32 個百分點，稅後淨利 0.31 億元，較上季轉盈，年增 29.17%，每股稅後盈餘 0.59 元。
汎銓前三季營收 15.86 億元，年增 8.48%，毛利率 21.87%，年減 6.16 個百分點，營益率 1.9%，年減 6.48 個百分點，稅後虧損 0.33 億元，較去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.64 元。
汎銓指出，公司營運邁向成長軌道，主要受惠半導體客戶委案需求暢旺，帶動材料分析 (MA) 業務，公司也持續擴增海外據點、培訓人才與精進工法，以因應半導體相關客戶積極投入「埃米時代」(Angstrom Era) 製程技術研發佈局進程。
汎銓 10 月營收 1.72 億元， 月減 11.36%，年增 6.74%，累計前 10 月營收 17.58 億元，年增 8.29%。
汎銓看好，美國、日本、中國等海外據點已陸續到位，近期更已通過客戶資安認證，對未來整體材料分析、矽光子量測及光損定位分析等客戶委案量能與海外營收貢獻具實質助益，隨著第四季步入傳統旺季，加上海外據點綜效逐步顯現，以提供客戶即時、在地化的專業分析服務，有望帶動未來營運締造亮麗表現。
展望未來，汎銓仍秉持聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國 AI 客戶專區」及「海外據點拓展」四大關鍵動能，奠定公司中長期營運發展利基，再加上汎銓持續推進旗下 SAC-TEM 中心已進入客戶稽核進度，目標於年底前正式投入營運，屆時將成為半導體、矽光子及 AI 晶片研發的重要技術支援平台。
