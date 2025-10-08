汎銓海外布局效益顯 月、季、前三季營收創3個新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-08 18:11

檢測分析業者汎銓 (6830-TW) 今 (8) 日公布 9 月營收，受惠海外布局綜效逐步展現，已連續五個月營收逐月成長，9 月營收達 1.94 億元，續創單月新高，也連帶拉抬第三季與前三季營收改寫單季、同期新高，一共創下三個新高。

汎銓。(鉅亨網資料照)

汎銓 9 月營收 1.94 億元，月增 0.53%，年增 16.24%，續創單月新高，第三季營收 5.77 億元，季增 5.89%，年增 11.27%，創歷年單季新高，累計前三季營收達 15.86 億元，年增 8.46%，亦創歷年同期新高佳績。

汎銓指出，全球半導體區域化發展趨勢明確，並積極推進埃米世代、先進封裝相關等研發，公司在材料分析 (MA)、矽光子、AI 檢測分析等掌握關鍵專利技術，完善佈建台灣、中國、日本及美國等地，滿足半導體客戶「就近、就地、在岸」的服務，拓寬全球市場的服務廣度及開發新客戶委案合作，推升營收表現。

汎銓秉持「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國 AI 客戶專區」及「海外據點拓展」四大關鍵動能，尤其看好美國矽谷、日本川崎、中國南京與深圳等海外營運據點貢獻，可望隨著客戶加大委案需求而保持成長態勢。