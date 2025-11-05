鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-05 18:31

‌



台泥 (1101-TW) 今 (5) 日舉辦首屆產業鏈大會，以「產業鏈減碳」為主軸，攜手建材領域的客戶與供應鏈主要夥伴，共同推動永續發展及低碳技術，並鼓勵採用本土水泥替代進口、支持國內產業。

台泥首屆產業鏈大會 促本土水泥替代進口支持國內產業。(圖：台泥提供)

台泥董事長張安平指出，水泥行業作為全球建築世界的骨架，承擔著重大碳排放責任，「建築業向來重料、重能耗、重碳排，所以減碳這件事，不是選擇題，是必修課」。

‌



張安平也特別於會中頒發榮譽狀給 2025 年提貨台泥水泥量最大的前十大預拌混凝土廠夥伴，率先採用了台泥卜特蘭石灰石水泥，有些客戶更是從使用進口水泥轉向使用本地生產的水泥。他強調，包括歐洲、日本、韓國都是支持國內的產業，肯定客戶對本土低碳水泥的積極支持。

張安平表示，台泥不僅推出了低碳水泥產品，如卜特蘭石灰石水泥，還於 2024 年成立了「低碳營建先行者聯盟」，與更多業界夥伴共同踏上低碳轉型之路，這不僅是一個聯盟，而是一個實踐的承諾，台泥將與供應商、客戶攜手並進，共同推動智慧與低碳建材的應用。

台泥在表揚年度提貨量前十大預拌混凝土廠時也指出，也察覺到市場上有部分客戶僅訂購極少量台泥水泥，取得台泥出貨單以便給業主審查，實際上混凝土摻入的卻是大量的進口高碳排水泥。因此做為行業推動低碳的先行者，台泥也特別呼籲業界共同維護低碳轉型的誠信。

為強化綠色供應鏈，台泥自 2025 年起已公告，凡參與台泥預拌混凝土原料及運輸招標的台灣供應商，皆需完成 ISO 14067 產品或服務碳足跡第三方驗證，才有資格參與投標。目前，此措施已獲得廣大迴響，其中已有 8 家公司率先完成並通過第三方驗證，其餘 32 家正進入第三方查驗階段。