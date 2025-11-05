〈王道銀行法說〉每股淨值升至14.35元 總座為股價抱屈：追求穩健獲利配息

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-05 17:31

‌



王道銀行 (2897-TW) 今 (5) 日舉辦第三季法人說明會，總經理李芳遠指出，王道銀今年前三季本業表現受到匯率與利差影響，獲利衰退約 3 成，但利息淨收益、其他淨收益 (股利收入) 均較去年同期成長；王道銀每股淨值持續上升，今年前三季已來到 14.35 元，李芳遠對於目前王道銀股價感到委屈，目前股價約 9 元，他強調，將維持追求穩健獲利及配息原則，吸引更多價值投資者。

王道銀行總經理李芳遠(右2)親自主持第三季法人說明會。(鉅亨網資料照)

王道銀行於法說會上公布今年前三季財務績效，合併淨收益 76.63 億元，年減 7%；合併稅後純益 26.29 億元，年減 15%；個體淨收益 52.09 億元，年減 15%；個體稅後純益 15.93 億元，年減 30%；每股純益 (EPS) 0.53 元。

‌



李芳遠說明，王道銀今年前三季個體淨收益較去年同期減少約 15%，稅後純益減少 30%，主要原因為台美利差縮減導致 SWAP 獲利減少新台幣 4.26 億元，且去年同期曾因港幣兌換利益認列 2.3 億元，比較基期較高。不過，王道銀本業表現仍穩健，利息淨收益較去年同期成長 19%，其他淨收益成長 44%。

李芳遠指出，王道銀透過提升零售存款及活存佔比增進銀行資金運用效益，使得放存比逐年上升。今年前 3 季零售小企存款佔比較 2024 年底上升 11% 至 42%；活存比較 2024 年底上升 2% 至 20%。與此同時，放款業務持續拓展，尤其房貸業務仍具成長空間，不動產業以以六都中大型建商為主。

王道銀行截至 9 月底資本適足率達 14.44%，第一類資本比例 13.28%，普通股權益比例 13.25%；逾放比 0.6%，若排除香港單一個案，可降至 0.14%，覆蓋率 215.5%，資產品質維持穩健。

李芳遠補充，王道銀深耕中型企業 (MME) 及財富管理 (WM) 有成，未來將成為主要獲利引擎之一，此外，王道銀已於今年 8 月加入信保基金服務小型企業 (SME)，完整布局企業金融大型、中型及小型產品線，可望在風險可控下擴大全行收入。