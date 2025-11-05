〈王道銀行法說〉轉投資事業2好1壞 澳洲辦事處拚18個月內升格分行

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-05 17:25

王道銀行 (2897-TW) 今 (5) 日舉辦第三季法人說明會，儘管轉投資日盛台駿前三季受中國大陸景氣影響出現虧損，但中華票券受惠資金成本下降與債券利差改善，獲利動能明顯提升；美國子行華信銀行則在放款穩定成長下，亦繳出亮麗成績，樂觀看到「美國優先」政策帶動業務擴張。至於澳洲辦事處何時有望升格分行？總經理李芳遠透露，目標希望在 18 個月內達成 (2027 年 1 月底)，會努力與台、澳主管機關溝通，現行做法則是透過 OBU 掌握當地市場、承作放款業務。

王道銀行(2897-TW)今 (5) 日舉辦第三季法人說明會。(鉅亨網資料照)

法人關注川普政府關稅政策對於王道銀的衝擊，王道銀風控長賴豊仁說明，目前盤點可能受美國對等關稅影響的企業授信餘額，占全行總授信餘額不到 5%，且客戶營運均維持正常，因此，關稅影響不大，評估各轉投資事業受到關稅政策影響也有限，但未來仍會持續觀察關稅政策走向，並適時擬定因應策略，以降低相關潛在風險。

‌



李芳遠表示，銀行本業方面，前三季確實受到美國關稅政策及匯率等市場環境影響，王道因此採取較嚴謹的放款策略，此外，轉投資日盛台駿受中國大陸景氣影響出現虧損，亦影響王道獲利表現，但第三季後情況得到控制，預期明年之後整體業務會有好的表現。

不過，其他子公司前三季仍有不錯表現，華票受惠於降息，今年資金成本降低使利息淨收益增加，且產生債票券處分利得，帶動稅後純益較去年同期成長 30%，來到 14.12 億元；美國華信銀行因放款餘額成長，推升其利息淨收益，因此，稅後純益較去年同期成長 7%，來到 2.98 億元。

王道銀策略長蕭至佑補充，美國進入降息循環後，中華票券受惠於資金成本下降，對獲利表現帶來顯著助益，同時，隨著債券養券利差擴大與投資組合調整得宜，整體收益結構獲得明顯改善。今年在票券業務與資產交換業務方面的利差收入表現穩定，顯示營運體質健康、獲利來源多元。整體而言，華票今年獲利動能強勁，對明年業務展望亦持續樂觀，預期降息環境將進一步支撐其利差表現。

至於美國華信銀行方面，蕭至佑說，今年在放款業務穩定成長帶動下，獲利表現較以往更為亮眼，隨著美國「美國優先」政策推動國內投資、消費信心與就業市場穩定，整體營運環境有利銀行持續擴張業務。王道銀行表示，華信銀行未來將在審慎控管風險的前提下，積極拓展客群、提升放款動能，以追求更佳的獲利表現。

王道銀行澳洲雪梨的代表人辦事處已於 2025 年 7 月 29 日正式開業，外界關注何時有望升格分行？李芳遠透露，希望澳洲辦事處能在最短的時間內升格為分行，內部是希望在 18 個月內達成，不過，牽涉到兩邊的主管機關送件時程，會努力加強溝通。