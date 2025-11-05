鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-05 16:29

射頻天線廠耀登 (3138-TW) 今 (5) 日公布 2025 年第三季合併營收為新台幣 4.83 億元，季增 15.35%、年增 2.66%，受惠傳統旺季效應及美元匯率回升，公司前三季營運成功由虧轉盈，展現成長動能回升的成果。隨著天線出貨量成長、設備代理業務回溫，以及資安檢測驗證與永續業務需求持續攀升，三大產品線齊步推升整體營運表現。

耀登前三季轉虧為盈 聚焦天地整合通訊搶攻次世代商機。(鉅亨網資料照)

耀登科技發言人溫文聖表示，全球衛星通訊市場快速崛起，通訊產業正邁入「天地整合」的新時代。整合地面與非地面通訊（NTN）將成為次世代通訊技術的核心方向。耀登持續深化 NTN 技術與應用布局，除積極推進衛星地面使用者終端（UT）商品化外，也著手衛星與行動通訊系統的整合應用，鞏固公司在次世代通訊市場的競爭優勢。

根據 Research Nester 資料顯示，全球基於衛星的 5G 網路市場於 2025 年至 2035 年間的年複合成長率（CAGR）達 30.3%，規模可望在 2035 年達 981.9 億美元；另據 SNS Telecom & IT 報告指出，全球非地面網路（NTN）市場 2023 年估值約 110 億美元，預計 2032 年將成長至 1,168 億美元，CAGR 高達 42.0%。顯示 NTN 技術正成為次世代通訊發展的重要支柱。

耀登近年積極投入 NTN 技術與產品研發，推出支援 Ku 頻段的固定式與移動式衛星地面使用者終端（UT）。產品的陣列天線設計、波束控制、追星演算法及射頻與基頻整合皆為自主研發，能支援高軌與低軌衛星通訊，確保行動環境下穩定連線。公司並引進丹麥無人機量測系統，打造「移動式戶外實驗室」，可於實際環境中模擬追星與通訊測試，大幅提升驗證效率與精準度。

隨著最新 3GPP Release 18 標準將 Ka 頻段納入 5G Advanced 架構，該頻段被視為未來 NTN 與 6G 應用的關鍵。耀登同步推進 Ka 頻段使用者終端的研發，以提供更高頻寬與系統容量，支援高軌衛星、空中平台（HAPS）及行動中連線（COTM）等多元應用。