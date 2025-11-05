search icon



營收速報 - 太子(2511)10月營收6.74億元年增率高達27.84％

鉅亨網新聞中心


太子(2511-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣6.74億元，年增率27.84%，月增率-12.88%。

今年1-10月累計營收為66.46億元，累計年增率4.2%。

最新價為8.93元，近5日股價下跌-0.66%，相關建材營造下跌-1.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1410 張
  • 外資買賣超：-1437 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+27 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 6.74億 28% -13%
25/9 7.74億 24% 33%
25/8 5.82億 -5% -26%
25/7 7.85億 9% 18%
25/6 6.68億 12% 0%
25/5 6.67億 -20% -16%

太子(2511-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國民住宅及商業大樓等之委託興建及經營租售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

