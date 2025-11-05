營收速報 - 太子(2511)10月營收6.74億元年增率高達27.84％
今年1-10月累計營收為66.46億元，累計年增率4.2%。
最新價為8.93元，近5日股價下跌-0.66%，相關建材營造下跌-1.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1410 張
- 外資買賣超：-1437 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+27 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|6.74億
|28%
|-13%
|25/9
|7.74億
|24%
|33%
|25/8
|5.82億
|-5%
|-26%
|25/7
|7.85億
|9%
|18%
|25/6
|6.68億
|12%
|0%
|25/5
|6.67億
|-20%
|-16%
太子(2511-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國民住宅及商業大樓等之委託興建及經營租售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
