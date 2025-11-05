營收速報 - 懷特(4108)10月營收1,290萬元年增率高達35.87％
今年1-10月累計營收為1.14億元，累計年增率-9.28%。
最新價為13.9元，近5日股價下跌-1.4%，相關生技醫療下跌-3.04%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+12 張
- 外資買賣超：+9 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|1,290萬
|36%
|-26%
|25/9
|1,739萬
|11%
|73%
|25/8
|1,007萬
|-4%
|-19%
|25/7
|1,240萬
|-9%
|11%
|25/6
|1,118萬
|-36%
|12%
|25/5
|1,002萬
|-40%
|2%
懷特(4108-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為天然植物、中草藥成分、萃取分離技術、生化科技之研發。中草藥、原料藥及化學藥品之研發。醫藥品之顧問服務。
