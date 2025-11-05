search icon



營收速報 - 懷特(4108)10月營收1,290萬元年增率高達35.87％

鉅亨網新聞中心


懷特(4108-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣1,290萬元，年增率35.87%，月增率-25.84%。

今年1-10月累計營收為1.14億元，累計年增率-9.28%。

最新價為13.9元，近5日股價下跌-1.4%，相關生技醫療下跌-3.04%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+12 張
  • 外資買賣超：+9 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 1,290萬 36% -26%
25/9 1,739萬 11% 73%
25/8 1,007萬 -4% -19%
25/7 1,240萬 -9% 11%
25/6 1,118萬 -36% 12%
25/5 1,002萬 -40% 2%

懷特(4108-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為天然植物、中草藥成分、萃取分離技術、生化科技之研發。中草藥、原料藥及化學藥品之研發。醫藥品之顧問服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

