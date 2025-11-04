賴清德：推動亞洲資產管理中心 讓錢留台灣建立「黃金年代」
鉅亨網記者黃皓宸 台北
賴清德總統今（4）日出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」論壇開幕。賴清德除了肯定台灣金融市場持續增長，股市屢創新高，也強調國人資產充沛，不應讓保險或銀行資金購買外國債券，而承受匯兌損失、衝擊金融體系，台灣要成立「亞洲資產管理中心」目的就是把錢留台灣，也吸引國際資金來台，建立台灣的「黃金年代」。
賴清德致詞時表示，今年論壇將重大政策列為討論議題，希冀透過產官學研各界集思廣益提供諍言，讓政府在推動各項施政時更接近民意，政府要做比過去更好，是政府使命，也是國人的責任。
賴清德表示，去年台灣經濟成長率 1.84%，今年可望成長超過 5%，是近年來較好的成績，包括國人外匯突破 6 千萬美元，股市也突破 2 萬 7 千點，市值破 3 兆美元，台股努力接近全球股市市值第 8 市場，讓指數成長也反應在銀行、保險與證券 3 業總資產，已突破 130 兆元，更在這 10 年間成長近 7 成。
賴清德解釋，為什麼要推亞太資產管理中心? 主要是美國有「Golden Age」，台灣也應有「黃金年代」，在資產這麼豐沛下，成立「亞洲資產管理中心」首個目的，是把錢留台灣、自己管理，吸引國際資金; 第二，培養本土金融人才，孩子不必遠赴新加坡或他國打拚；第三，透過資金與國際交流產生加乘效應，促進台灣更加繁榮發展。
對台灣產業與經貿方向，賴清德指出，他自去 (2024) 年 520 上任後，政府推「三大面向」經濟發展策略，從時間、空間和全球三面向。包括第一，是「前瞻未來、智慧永續」，以科技為核心，推動產業智慧、數位與永續綠色成長；第二，是「競逐太空、探索海洋」，太空中心也已成功自製「福衛八號」衛星，並將其命名為「齊柏林號」，帶動產業的升級發展，要「探索海洋」做為海洋國家。
另因地緣政治變化，賴清德也表示，明 (2026) 年國防預算若順利，未被立法院刪減，可望達 GDP 3.32%，2030 年時將達占 GDP5%，未來各界看國防預算，不單純僅是預算，也是產業發展的預算。
