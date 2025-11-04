鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-04 16:34

賴清德：推動亞洲資產管理中心，讓錢留台灣建立「黃金年代」。(圖:總統府提供)

賴清德致詞時表示，今年論壇將重大政策列為討論議題，希冀透過產官學研各界集思廣益提供諍言，讓政府在推動各項施政時更接近民意，政府要做比過去更好，是政府使命，也是國人的責任。

賴清德表示，去年台灣經濟成長率 1.84%，今年可望成長超過 5%，是近年來較好的成績，包括國人外匯突破 6 千萬美元，股市也突破 2 萬 7 千點，市值破 3 兆美元，台股努力接近全球股市市值第 8 市場，讓指數成長也反應在銀行、保險與證券 3 業總資產，已突破 130 兆元，更在這 10 年間成長近 7 成。

對台灣產業與經貿方向，賴清德指出，他自去 (2024) 年 520 上任後，政府推「三大面向」經濟發展策略，從時間、空間和全球三面向。包括第一，是「前瞻未來、智慧永續」，以科技為核心，推動產業智慧、數位與永續綠色成長；第二，是「競逐太空、探索海洋」，太空中心也已成功自製「福衛八號」衛星，並將其命名為「齊柏林號」，帶動產業的升級發展，要「探索海洋」做為海洋國家。