中資電商落地納管爭議延燒！龔明鑫重申：不會讓淘寶在台營運

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-05 13:43

近期，以淘寶、拼多多為代表的中國背景境外電商平台在台的法律與監管問題，再度成為立法院的焦點。立委邱議瑩今（5）日質詢經濟部長龔明鑫，要求政府明確「落地納管」的具體意涵、將採用的法規依據，以及管理範圍。質詢中更直指淘寶疑透過設立港資分公司的手法，意圖規避台灣對中資電商未開放的限制。

中資電商「落地納管」爭議延燒！龔明鑫重申：不會讓淘寶在台營運。（鉅亨網資料照）

龔明鑫對此態度堅決，強調「我們不會讓它營運」、「不會讓它合法在台」，並重申淘寶不能在台經營前台電商業務。邱議瑩質疑，若政府不允許其電商營運，為何又要求「落地納管」？她進一步指出，外界認知中，淘寶台灣分公司的業務似乎僅限於廣告宣傳，交易功能並未實體落地，導致「納管」的目的與可行性產生認知落差。

針對淘寶在台設立的「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」的業務範疇，經濟部商業署長蘇文玲說明，投審司當初核准其業務項目僅限於「廣告傳單分送業」及「電子資訊供應服務業」，主要負責「中國淘寶網台灣站」的幣別轉換、資料維護等作業，並未核准其在台經營電子商務平台。若其實際行為僅限於發傳單，則不存在交易問題。

行政院長卓榮泰日前已向包括淘寶、拼多多在內的境外電商發出「限期落地」的最後通牒，否則將依法要求下架。這引發外界關注政府是否會祭出封鎖 IP 或禁止國人跨境購買的手段。

對此，龔明鑫說明，平台管理業務屬於數位發展部的職權，而國人透過淘寶購物仍屬跨境電商範疇，經濟部將與數發部、財政部、交通部等跨部會合作，研議涵蓋邊境關務、數位管理及物流等面向的強化措施。

龔明鑫補充，經濟部主要負責管理中資能否在台落地投資，而電商平台的實質營運管理則交由數發部負責。依據現行《臺澎金馬個別關稅領域與大陸地區人民來臺投資許可辦法》，我國並未開放中國電商落地經營，陸委會也已明確表示，淘寶、拼多多等均未取得相關許可。

經濟部會後發布三點聲明：

1、行政院已責成跨部會研商加強境外電商管理。

行政院已責成數位發展部、財政部、交通部等跨部會研商加強境外電商的管理，就邊境關務管控、數位電商管理及郵件、物流等面向提出強化措施。

2、我國依法未開放中國電商落地經營。

依據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》及《大陸地區人民來臺投資許可辦法》規定，大陸地區業者若要在臺從事投資或經營活動，須事先申請主管機關許可。陸委會日前也已明確說明，我國並未開放中國電商落地設點或經營電商平台，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。

3、淘寶在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營。