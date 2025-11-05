鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-05 10:53

經濟部長龔明鑫今（5）日於立法院經濟委員會報告前受訪，針對全民普發現金、經濟成長展望以及台美關稅談判等議題做出回應。他樂觀看待普發現金對內需的刺激效果，並表示今年經濟成長率（GDP）突破 5%「沒有問題」，更有機會挑戰更高。

不只保五！龔明鑫樂觀看GDP突破5%沒問題 看好普發現金有助內需再加溫。（鉅亨網資料照）

針對全民普發現金今日起開放預登記，龔明鑫表示，普發現金對於內需「多少應該會」有加溫效果。但他同時呼籲民眾，應避免發生「替代消費」，即不要將其用於原本就要購買的民生用品，否則效果將有限。

龔明鑫強調，若普發現金能引導至「額外消費」，例如國內觀光、旅遊，或前往商圈消費等，將會產生更好的效益。龔明鑫個人也分享，他計畫領到這筆錢後，將帶家人「一起去旅遊一下」，以身作則響應國內觀光，並表示經濟部也將配合推動商圈促銷活動。

龔明鑫進一步指出，這筆款項對經濟成長「多多少少還是會有正面的效果」，有助於經濟數據衝高。

對於外界關注的今年經濟成長率能否「保五」，龔明鑫信心十足表示：「我之前就認為會，是沒有問題。」他認為最終的數據將會「比想像還要更高」，至於是否有機會挑戰 6%，他則回應「我們再來等待看看」。

在台美貿易與關稅談判進度方面，龔明鑫說明，目前「技術性的磋商大概都已經告一段落」，事實上也已經有相當的共識，現在就等待最後的總結會議。

龔明鑫表示，經濟部仍致力於爭取我方期待的目標，包括「關稅可以往下調降、不疊加」，以及爭取美國貿易擴張法第 232 條款關稅的「最好優惠待遇」，也就是給予優於其他非 FTA 國家的豁免或減免。他坦言，業界也有聲音反映希望談判「趕快結束」。