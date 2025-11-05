立碁攜手千才、荷蘭PHIX 跨國推動3.2T矽光子模組開發計畫
隨著全球資料中心面臨前所未有的運算與傳輸挑戰，台灣與荷蘭兩大光電強國近日宣布攜手啟動「台荷矽光聯盟」。由立碁電子 (8111-TW)、千才科技與荷蘭 PHIX 共同組成的跨國團隊，將正式推動 3.2T 矽光子模組開發計畫。
由台灣立碁電子、千才科技 與荷蘭 PHIX 共同組成的跨國團隊，將整合三方在系統整合、模組設計與封裝製造的核心能量，打造從設計到應用的完整的光產業鏈，為下一代高速傳輸與資料中心帶來革命性光電解決方案。
在經濟部產業發展署支持的化合物半導體產業發展計畫、荷蘭官方推動的積體光路發展組織 PhotonDelta、荷蘭台斯瑪盟 (NLOT) 等單位組成「台荷化合物半導體產業推動聯盟 (TOSIA)」等單位共同帶動下，台荷兩地矽光生態圈首度在設計、製造、封裝與應用層面全面整合，展現雙方在光電技術與高速傳輸領域的強強互補，為國際產業合作開啟新篇章。
在三方合作架構中，台灣立碁電子藉豐富的大量製造與系統整合經驗，將負責模組整合、量產導入及系統端應用開發，成為推動矽光技術落地的關鍵推手。千才科技深耕光傳輸領域超過三十年，擁有高速模組架構與光引擎設計、量產設計、階段可自動化熱管理、訊號完整性與封裝公差，確保模組高穩定與高良率。
荷蘭 PHIX 則專精於異質整合封裝技術，是全球積體光路生態系的重要製造據點。三方結合工研院 (ITRI) 矽光子技術平台，縮短開發週期、加速產品導入市場。
產業正邁向更高頻寬與更低功耗的新階段，提高光收發模組 (Transceiver) 速度已是業界共識，而共封裝光學 (CPO) 則被視為突破傳輸瓶頸的關鍵技術。此次台矽光聯盟的成立，將推動矽光子模組從技術整合邁向商業化應用，奠定全球光電競爭中關鍵優勢。
