〈美股盤後〉華爾街CEO齊聲示警 費半暴跌超4% Palantir崩近8%
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
投資人憂心 AI 相關企業估值過高，在消化最新一波財報之際，又接連收到多位大型企業執行長的警告，拋售潮加劇，美股主指週二 (4 日) 全面淪陷。
輝達驟瀉近 4%，Palantir 慘崩近 8%，費半指數暴跌超 4%，那斯達克指數重挫，下滑逾 2%，標普 500 指數下跌約 1.2%，道瓊收黑超 250 點。
華爾街越來越擔心企業獲利表現難以支撐高昂的市場估值，高盛、摩根士丹利等多家大型銀行執行長週二警示市場恐面臨修正。
美國參議院週二未能通過聯邦政府臨時撥款法案，即將打破 2018 年底至 2019 年初停擺 35 天的歷史紀錄。政府關門使聯準會與華爾街無法取得重要經濟數據，包括本週預定發布的就業報告也被迫延後。
比特幣價格暴跌至 10 萬美元附近，美元重返 100 大關，美債殖利率全跌。策略師指出，在政府持續關門的情況下，市場流動性下滑加劇市場憂慮。
美股週二 (4 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍疲弱。Meta (META-US) 下跌 1.63%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.37%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.18%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.52%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.84%。
費半成分股上演大逃殺。美光 (MU-US) 下殺 7.10%；AMD (AMD-US) 下跌 3.70%；博通 (AVGO-US) 下跌 2.93%；輝達 (NVDA-US) 下跌 3.96%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.16%；高通 (QCOM-US) 大跌 4.36%。
台股 ADR 暗夜降臨。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 3.55%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 5.06%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 3.06%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 1.06%。
企業新聞
AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 週二挫跌 3.96% 至每股 198.69 美元。Palantir (PLTR-US) 下殺 7.94% 至每股 190.74 美元。
放空次貸泡沫成名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 旗下 Scion Asset Management 將約 80% 的持倉集中於做空輝達與 Palantir。
亞馬遜 (AMZN-US) 收黑 1.84% 至每股 249.32 美元，亞馬遜指控 Perplexity 涉嫌電腦詐欺，稱該公司在代替用戶進行購物時，未如實表明其為 AI 代理，因而違反亞馬遜服務條款。
蘋果 (AAPL-US) 微漲 0.37% 至每股 270.04 美元，蘋果傳出正加速開發全新「平價版 MacBook」，最快將於 2026 年初推出。先前市場盛傳此產品要到 2025 年底才會上市，如今時程似乎再度提前，引發關注。
特斯拉 (TSLA-US) 嚇滑 5.15% 至每股 444.26 美元，特斯拉將於週四召開股東大會，持有特斯拉重要股份的挪威銀行投資管理公司 (NBIM) 確認將投票否決馬斯克提出的 1 兆美元薪酬方案。
AMD (AMD-US) 收黑 3.70% 至每股 250.05 美元，盤後續跌超 2%。亞馬遜已於第三季出售其持有的 AMD 股權。
AMD 週二盤後發布第三季財報，其盈利和營收均超出分析師預期，並給出了強勁的第四季財測，預計營收將在 93 億美元至 99 億美元之間。
華爾街分析
AI 概念股今年強勁走升，推動標普預估本益比升至 23 倍以上，逼近 2000 年以來高點。Ameriprise 市場策略師 Anthony Saglimbene 表示，若市場沒有適度回調，當前估值正逐漸走向「極度偏高」。
Saglimbene 說：「自 4 月以來，我們還沒看到大幅度的修正或顯著的市場壓力。企業獲利不錯，但投資人開始自問，基於大型科技企業資本支出的投入速度，明年能否見到足以支撐這些投資水準的獲利成長？」
Saglimbene 補充：「過去幾個月市場漲勢相當集中。如果 AI 或科技股動能放緩或短期回落，其他領域並沒有相同的強勢表現，倘若缺乏清晰的經濟數據，且標普其餘企業獲利力度不夠，那資金又能往哪裡走呢？」
Horizon Investment Services 執行長 Chuck Carlson 表示，投資人對估值的擔憂情緒較先前升溫，至少在週二明顯如此。他進一步指出，許多公司本就處於高估值水準，縱使財報表現良好，仍難稱突出，因而引發獲利了結的賣壓。
