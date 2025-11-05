美國政府停擺35天追平最長紀錄 川普：民主黨不讓步糧食券就不發

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-05 06:33

美國聯邦政府關門周二 (4 日) 進入第 35 天，追平史上最長紀錄。逾 4,000 萬依賴糧食券的美國人面臨斷炊危機，機場因航管人員短缺陷入混亂。

美國聯邦政府關門進入第35天，追平史上最長紀錄。(圖:Shutterstock)

為低收入美國人提供食品援助的補充營養援助計畫（SNAP）資金於 11 月 1 日中斷，這是該計畫 60 多年歷史上的頭一遭。部分地區為低收入兒童提供的聯邦資助學前教育計畫也被迫關門。

川普政府周一在聯邦法院文件中表示，將發放正常糧食券福利的一半給 11 月需要幫助的家庭。但美國總統川普周二就在 Truth Social 平台上推翻這項立場，稱福利「只有在」政府重新開門後才會發放，並指責「激進左派民主黨」要對此負責。

資深共和黨策略師 Doug Heye 指出：「現在全國很大比例的人口將感受到非常真實的影響。」

機場陷入混亂

航管人員在人力短缺下原本就每周工作多達 60 小時，政府關門後更因無薪工作面臨財務壓力，導致機場運作陷入混亂。

航空分析公司 Cirium 表示，10 月 30 日首次出現大規模與政府關門相關的延誤，多數主要機場超過 30% 航班延誤。

運輸部數據顯示，周五美國境內外近 6,000 架次延誤航班中，約 65% 是航管人員人力不足造成，周六這個比例為 60%，周日飆升至 84%。

交通部長達菲（Sean Duffy）周二警告，下周可能被迫關閉部分空域。他向民主黨喊話：「一周後你們將看到大規模混亂、大規模航班延誤、大規模取消，我們可能關閉某些空域，因為沒有足夠的航管人員。」

兩黨僵局仍未解

國會仍因「平價醫療法」稅收抵免即將到期而陷入僵局。共和黨要求民主黨同意臨時立法維持政府運作，但民主黨表示，除非共和黨撤回年底到期的醫療保健稅收抵免削減，否則不會同意。

川普拒絕與民主黨高層會面協商。他周日表示：「他們只需要重新開放政府，我們已投票 14 次要開放政府，但他們投票要保持關閉。」

不過，民調顯示選民更傾向歸咎川普和共和黨。NBC News 周日民調發現，52% 登記選民歸咎總統及 / 或其政黨，42% 歸咎國會民主黨。同一民調顯示，43% 美國人認同川普工作表現，比 3 月下降 4 個百分點，有 55% 則表示不認同。

不過，有跡象顯示國會議員可能逐漸接近達成協議。兩黨少數基層參議員正進行閉門協商，共和黨參議院多數黨領袖圖恩 (John Thune) 周一表示：「我認為我們正快找到解決方式了。」